Caos televoto a Sanremo 2024 | cantanti segnalano disagi

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) – E'nel sistema deldel festival nella serata di. Sui social, schiere di utenti lamentano la mancata conferma di ricezione del voto e un blocco del sistema. Anche alcuni degli artisti in gara stanno facendo dei video in cui cercano di rassicurare i fan ed evidenziano dei rallentamenti e

Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scopriremo in diretta chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica ... (leggo)

Alla vigilia di Sanremo Geolier era il bersaglio preferito della gran parte dei napoletani: colpa dell’utilizzo un po’ disinvolto della lingua dei padri in «I p’ me, tu p’ te». Arrivati alla fine del ...Riscontrati problemi per chi desidera votare il proprio cantante preferito in gara alla kermesse musicale italiana ...(Adnkronos) - E' caos nel sistema del televoto del festival nella serata di Sanremo 2024. Sui social, schiere di utenti lamentano la mancata conferma di ricezione del voto e un blocco del sistema. Anc ...