Caos televoto a Sanremo 2024 | cantanti segnalano disagi

(Adnkronos) – E'nel sistema deldel festival nella serata di. Sui social, schiere di utenti lamentano la mancata conferma di ricezione del voto e un blocco del sistema. Anche alcuni degli artisti in gara stanno facendo dei video in cui cercano di rassicurare i fan ed evidenziano dei rallentamenti e. "Ragazzi purtroppo ci sta un problema col, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma. Non fermatevi, continuate a votare. Purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate, che ci vediamo stasera", dice Geolier in video. "Ragazzi faccio questa storia per dirvi che sì, è vero, ci sono dei problemi col sistema del, è in questo momento intasato ma non preoccupatevi, dovete continuare a votare finché non ricevete l'sms di conferma della votazione", dice Annalisa in una storia su Instagram. A stretto giro arriva la rassicurazione della Rai "Non andrà perso nessun voto". Nella sala stampa dell'Ariston Roof, Fabrizio Casinelli, capo ufficio stampa della Rai, garantisce la regolarità delsulla base delle informazioni fornite da Telecom. "C'è una valanga di voti, in netto aumento rispetto al passato – spiega Casinelli -I voti vengono regolarmente acquisiti ma il messaggio di conferma arriva con un leggero ritardo, perché la Telecom sta dando la priorità all'acquisizione dei voti" rispetto alla conferma. "Non andrà perso nessun voto, questo ce l'hanno confermato i notai e i dirigenti di Telecom", rassicurano dalla Rai.