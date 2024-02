Cambiamenti climatici e montagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ottocento soci, quasi 100 anni di vita: la sezione spezzina del Cai, affiancata dalla sottosezione della Val di Vara e Riviera attiva dal 2008, è in piena salute. "Le nostre attività sono aperte a tutti – spiega il presidente della prima, Alessandro Bacchioni – e a tutte le fasce di età: partiamo dall’alpinismo giovanile dai sei ai 18 anni e andiamo avanti con il nuovo gruppo giovani dai 18 ai 40, in cui crediamo molto. E stiamo potenziando anche la categoria seniores, con proposte meno impegnative dal punto di vista fisico, ma sempre interessanti dedicate agli over 70 e aperte anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo e ha meno preparazione. Escursionismo, alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera: tutti possono fare qualsiasi cosa". Le attività fervono, anche nel segno della destagionalizzazione, per dar modo alle persone di godere del mare delle Cinque Terre e dei luoghi ...