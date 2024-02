Califano su Rai 1 | quante puntate sono?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 11 febbraio 2024) La prima serata dopo Sanremo è dedicata ad un grande cantautore della musica italiana:, in onda domenica 11 febbraio 2024, alle 21:30 su Raiuno, è infatti la fiction che racconta parte della vita di Franco, interpretato da Leo Gassman, nelle inediti vesti di attore. Ma daè composto? In realtà, la fiction diretta da Alessandro Angelini è un film-tv della durata di circa 100 minuti, composto da una sola puntata ed in onda quindi per una sola serata., la trama Roma, 1984. Al Teatro Parioli, mille spettatori attendono che salga sul palco il Maestro, il Poeta, il Saltimbanco, il Califfo. Franco è nel camerino in attesa di quello che lui immagina sarà la serata più importante della sua vita: d’ora in avanti basta bravate, sarà il miglior ...