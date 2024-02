Califano | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 febbraio 2024)sono previste per, il film tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film tv andrà in onda una sola e unica puntata stasera, domenica 11 febbraio 2024. La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,30. Lacomplessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore. Streaming e tv Dove vederein diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 11 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Cast Abbiamo vistosono previste per, ma qual è il cast ...