Califano | la recensione | Leo Gassmann rivede il poeta in un onesto ma patinato film tv

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ladi: le poesie, i miracoli e la libertà di una leggenda popolare chiamata Franconeltv Rai diretto interpretato da Leo. Funziona? Solo in parte. Francoè stato un. Uno dei più grandi poeti italiani. Sì, partiamo forte, centriamo il punto, non usiamo mezze misure. Come non le usava Califfo, dalla vita sbilenca, eversiva, romantica. Incubi e sogni, i versi che diventano storie, scritte, regalate, tramandate. Tutt'intorno, lo sfondo romano, punto d'arrivo e punto di partenza. Anche qui, una Roma sognante, libera, spericolata. Da questo presupposto, l'encomiabile tentativo da parte della Rai, dire la figura del cantautore in untv diretto da Alessandro Angelini. Ecco ...