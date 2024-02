Califano | il cast attori completo del film tv

(Di domenica 11 febbraio 2024) Qual è ildi, iltv che racconta la vita di Francoin onda su Rai 1? Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Leo Gassmann: FrancoGiampiero De Concilio: Antonello Mazzeo Valeria Bono: Ornella Vanoni Andrea Ceravolo: Gianni Minà Angelina Cinquantini: Mita Medici Angelo Donato Colombo: Francis Turatello Jacopo Dragonetti: Edoardo Vianello Andrea Dugoni: Alfredo Rossi Celeste Savino: Rita De Tommaso La storia comincia a Roma nel 1984. Al Teatro Parioli, mille spettatori attendono che salga sul palco il Maestro, il Poeta, il saltimbanco, il Califfo. Franco è nel camerino in attesa di quella che sarà la serata più importante della sua vita: d’ora in avanti basta follie, sarà il miglior ...

Messo in archivio il "Festival di Sanremo 2024", le prime serate di Rai 1 ripartono comunque dalla musica. In onda oggi, 11 febbraio, a partire ... (today)

Cast Abbiamo visto quante puntate sono previste per Califano, ma qual è il cast completo del film tv in onda su Rai 1 Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Leo Gassmann: Franco ...Stasera, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Califano, il film tv che racconta la storia umana e artistica di Franco Califano, nel periodo che va dalla Dolce Vita alla metà ...Tratto all'autobiografia "Senza manette", scritta dal Califfo, il film per la RAI girato da Alessandro Angelini sarà in onda stasera su Raiuno. Per interpretarlo, il cantante ha inciso i più grandi su ...