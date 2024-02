Califano | grande Leo Gassman | tutti i “trucchi” per entrare nella parte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) Leo, scelto per interpretare il celebre cantautore italiano Franconel film biografico ““, ha affrontato una notevole sfida nel vestire i panni di un’icona tanto complessa e carismatica. La sua preparazione per il ruolo è stata intensa e meticolosa, mostrando un profondo impegno non solo nel riprodurre le peculiarità esterne del Califfo, ma anche nel coglierne l’essenza interiore, le contraddizioni e le fragilità. Perha intrapreso un percorso di immersione totalevita e nell’arte di. Questo ha incluso la lettura di materiali biografici e l’ascolto delle sue canzoni, per comprendere a fondo non solo la carriera artistica dima anche la sua ...