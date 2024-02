Calendario sport invernali oggi | orari domenica 11 febbraio | programma | tv | streaming

(Di domenica 11 febbraio 2024)11ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile a Bansko e lo slalom femminile a Soldeu. Ai Mondiali di biathlon vanno in scena gli inseguimenti. La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Canmore, lo slittino sarà a Oberhof, mentre lo short track sarà protagonista a Dresda. Ci sarà da divertirsi anche con combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle. Di seguito ilcompleto degli11), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, ...

Anche febbraio 2024 si prospetta essere un mese ricco di Scioperi in Italia, con diversi stop già programmati e calendarizzati da diverse settimane. ... (quifinanza)

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio si terrà il Super Bowl LVIII tra i Kansas City Chiefs, campioni in carica, e i San Francisco 49ers ...Il programma di Coppa del Mondo di sci di fondo a Canmore continua con la 20 km mass start. Cambio di tecnica: si gareggia stavolta in classico, dopo una due giorni di tecnica libera che per l'Italia ...Oggi domenica 11 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile a Bansko e lo slalom femminile a Soldeu. Ai Mondiali di biathlon ...