Calendario sci di fondo oggi | orari 20 km mass start Canmore 2024 | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ildi Coppa del Mondo di sci dicontinua con la 20 km. Cambio di tecnica: si gareggia stavolta in classico, dopo una due giorni di tecnica libera che per l'Italia ha visto il picco del quinto posto di Elia Barp nella sprint. Bravissimo Barp a mettere in scena una performance d'alto livello, che lo lancia con fiducia anche verso la giornata odierna. Con lui Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne avremo la possibilità di vedere Caterina Ganz e Francesca Franchi. Che, forse per caso o forse no, hanno gli stessi numeri di venerdì. Sci di, Elia Barp sempre più in alto! Quinto nella sprint divinta da Klaebo