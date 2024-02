Calendario sci alpino oggi in tv | orari slalom Soldeu e Bansko | programma | pettorali | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024), domenica 11 febbraio, sono induea conclusione del weekend dedicato alle discipline tecniche per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Le località saranno, ovviamente, le stesse di ieri, con i ragazzi a(Bulagira) e le ragazze in quel di(Andorra). Stessiper la gara tra i rapid gates maschile di quelli del gigante di ieri, con la prima manche che partirà alle 9.30 e la seconda alle 12.30. Manuel Feller, reduce da due podi consecutivi tra le porte larghe, sta dominando la stagione in, e convuole provare ad allungare ulteriormente nella classifica di specialità, anche se mancano diversi appuntamenti da qui a fine stagione. Daniel Yule viene dalla vittoria ...