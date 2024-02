Calendario Mondiali pallanuoto 2024 oggi | orari 11 febbraio | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Scatta la seconda fase ad eliminazione diretta aidimaschile in corso a Doha, in Qatar: il Settebello deve battere gli Stati Unitialle ore 17.00 italiane per andare ai quarti e, soprattutto, per qualificarsi ai Giochi Olimpici. In caso di successo gli azzurri affronteranno martedì 13 nei quarti di finale la Grecia, vittoriosa nel Girone B. Gli altri ottavi previstisono Croazia-Cina, Australia-Francia e Montenegro-Romania. Si giocheranno inoltre le semifinali per il 13° posto, che saranno Sudafrica-Brasile e Giappone-Kazakistan. Non è prevista la diretta tv per Italia-Stati Uniti, mentre la direttasarà disponibile per Italia-Stati Uniti su Rai Play 3 e per tutti i match su Eurovision Sport, infine la diretta live testuale del match del ...