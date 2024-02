Calendario Mondiali Doha 2024 oggi | orari 11 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Il Calendario completo del nuoto in acque libere ai Mondiali di nuoto 2024 di Doha , in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Tutto pronto ... (sportface)

Il capitano alla vigilia della sfida di Dublino carica la squadra. Nelle altre gare inglesi e francesi la spuntano in extremis su Galles e Scozia ...La coppia italiana di Matteo Santoro e Chiara Pellacani quasi perfetta, si arrende solo agli australiani Bedggood-Keeney. Dieci i pass olimpici per la Nazionale italiana tuffi ...Il 2024 sarà un anno ricco di emozioni dal punto di vista sportivo. Grazie ai tanti eventi in programma nell’arco dell’anno, ogni singolo sport avrà modo di mettersi in luce e di mostrare al mondo int ...