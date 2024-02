Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi | orari inseguimenti | programma | tv | streaming | startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

, domenica 11 febbraio, a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, per idiandranno in scena le pursuit: la 10 km femminile scatterà alle ore 14.30, mentre la 12.5 km maschile prenderà il via alle ore 17.05. L'Italia, sia tra gli uomini che tra le donne, sarà rappresentata da quattro azzurri. Al maschile Tommaso Giacomel partirà 15° a 1'43" dalla testa della gara, mentre Lukas Hofer scatterà per 18° a 1'48", poi Didier Bionaz sarà al via per 28° a 2'20" ed infine Patrick Braunhofer sarà al via per 52° a 3'28"; al femminile Lisa Vittozzi partirà settima a 1'06" dalla vetta, Dorothea Wierer scatterà decima a 1'19", Samuela Comola prenderà il via per 37ma a 2'20", Michela Carrara sarà allo start per 45ma a 2'32".