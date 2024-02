Calendario Diamond League 2024 atletica | programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilcompleto della Wandadileggera: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le tappe. Il più importante circuito mondiale si aprirà a Xiamen, in Cina, il 20 aprile, mentre le Finali si svolgeranno nel fine settimana del 13 e 14 settembre a Bruxelles, in Belgio. In totale saranno quindici tappe, tutte da vivere, in cui i migliori atleti del mondo daranno spettacolo sfidandosi per i prestigiosi titoli. Lafarà tappa anche in Italia, il 30 agosto, nel consueto appuntamento del Golden Gala “Pietro Mennea”, intitolato all’indimenticabile “Freccia del Sud” che tante pagine di storia ha scritto. Di seguito, ilcompleto con le tappe della...