Calcio serie c Gubbio | cammino da vetta Braglia | Intanto siamo salvi | adesso divertiamoci»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024)– Dopo una prestazione del genere c’è solo da godersi la vittoria e la prestazione della squadra: il 4-0 al Pescara di Zeman è roba da stropicciarsi gli occhi. Questo è il leitmotiv che segue misternel post-partita, che elogia i suoi giocatori per quanto mostrato in campo: "I ragazzi sono stati bravi, l’hanno interpretata bene facendo quello che avevamo preparato e quindi dobbiamo fargli i complimenti. Ci hanno messo voglia di soffrire, hanno voluto vincere questa partita e sono entusiasta di come l’hanno interpretata e di come l’hanno voluta portare a casa. Inoltre non hanno voluto prendere gol, non si sono rilassati neanche quelli che sono entrati a gara in corso: questo fa piacere".si sofferma anche sui singoli: "A Desogus nell’intervallo gli ho detto che è un “bischero” (ride, ndr). È un ragazzo che non ...