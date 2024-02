Calcio | Serie A | le formazioni di Milan-Napoli

(Di domenica 11 febbraio 2024)o, 11 feb. - (Adnkronos) - Sono state rese note leufficiali di, big match della 24/a giornata diA, che si giocherà alle 20.45 allo stadio 'Meazza'. Pioli ritrova Bennacer dal 1' al posto dello squalificato Reijnders. Invariato l'attacco con Giroud assistito da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Mazzarri conferma la difesa a 3 e Simeone centravanti, con Kvaratskhelia alle sue spalle in posizione centrale. Mazzocchi al posto di Mario Rui, a centrocampo si rivede Zielinski. Questi gli 11 iniziali.(4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.(3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

L'Atalanta batte 4-1 il Genoa e centra la quarta vittoria consecutiva in Serie A, tornando a +3 sul Bologna e consolidando il quarto posto in classifica. Ad aprire le marcature a Marassi è il solito D ...