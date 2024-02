Calcio | Serie A | Genoa-Atalanta 1-4**

(Di domenica 11 febbraio 2024) Genova, 11 feb. - (Adnkronos) - L'batte 4-1 ilin un match della 24/a giornata diA, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. Di De Ketelaere al 22', Koopmeiners al 55', Zappacosta al 100' e Touré al 103' le reti nerazzurre, momentaneo pari al 51' di Malinovksyi. In classifica i bergamaschi allungano al 4° posto con 42 punti a +3 sul Bologna, mentre i liguri restano in 12/a posizione a quota 29.

