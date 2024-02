Calcio | Serie A | Fiorentina-Frosinone 5-1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Firenze, 11 feb. - (Adnkronos) - Labatte con un netto 5-1 ilnel lunch match della 24/a giornata diA, disputato allo stadio 'Artemio Franchi'. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la squadra di Italiano si sblocca in campionato nel 2024 e sale provvisoriamente al 6° posto in classifica agganciano la Lazio a quota 37, i ciociari restano invece fermi in 14/a posizione con 23 punti. In avvio palo di Beltran, poi si scatena Ikoné in tre minuti: assist per il primo gol in maglia viola di Belotti al 16', raddoppio al 19'con la deviazione di Okoli. Gonzalez si divora il tris, lo trova di testa Martinez Quarta prima dell'intervallo al 43'. Splendido poker di Gonzalez al 53', accorcia Mazzitelli su punizione al 66' e Barak all'85' fissa il punteggio sul 5-1 finale.