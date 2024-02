Calcio | Serie A | Bologna-Lecce 4-0**

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb. - (Adnkronos) - Ilcala il poker e batte con un netto 4-0 ilin un match della 24/a giornata diA, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città felsinea. A decidere la partita il gol di Beukema al 5', la doppietta di Orsolini, a segno al 27' e al 49' e la rete di Odgaard all'82'. In classifica i rossoblù agganciano momentaneamente l'Atalanta (impegnata alla 18 al 'Ferraris' con il Genoa) al 4° posto con 39 punti; mentre i giallorossi salentini restano fermi a quota 24 in 13/a posizione.

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - Marco Guida è l'arbitro designato per Roma-Inter , big match della 24esima giornata di Serie A, in programma sabato ... (liberoquotidiano)

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - L'Inter batte per 4-2 la Roma in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della ... (liberoquotidiano)

Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – L’Inter batte per 4-2 la Roma in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della ... (calcioweb.eu)

Il Brindisi ci riprova al 57’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Vona si coordina, liberando un mancino che sfiora di poco il secondo palo. Il Latina lascia spazi, e al 63’ Trotta, solo contro ...'Martinez Quarta su Soulè per me era da espulsione' FIRENZE (ITALPRESS) - 'La Fiorentina ci ha fatto tanti gol ma ne potevamo fare anche noi.Bologna, 11 feb. - (Adnkronos) - Il Bologna conduce 2-0 sul Lecce alla fine del primo tempo del match valido per la 24/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Dall'Ara' della città ...