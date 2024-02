Calcio | Motta | ' la vittoria è la meritata ricompensa per una grande prestazione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Bologna, 11 feb. - (Adnkronos) - "La partita è stata buona e oggi siamo sempre stati molto concentrati su quello che sappiamo fare bene. Abbiamo avuto laper una. Questafa bene a tutti: l'atmosfera di oggi allo stadio è stata fantastica". L'allenatore del Bologna Thiago, commenta così laper 4-0 contro il Lecce. "Sulla bella azione del secondo gol di Orsolini diciamo che mi prendo il merito per lo 0,00001%. Alla fine, le decisioni le prendono i giocatori in campo e sono loro i veri protagonisti di questo sport -sottolinea il tecnico italo-brasiliano al microfono di Dazn-. Quell'azione parte dai ragazzi che hanno qualità e il giusto spirito: tutti loro giocano in maniera altruista e questo produce delle azioni belle da vedere in campo. Con la costruzione dal basso io so che possiamo mettere in difficoltà gli avversari: non lo facciamo di certo per estetica".