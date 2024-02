Calcio | In promozione la san marco avenza trasloca a lamporecchio per affrontare la quotata lampo meridien Panizzi | Partita difficile che sarà condizionata dal terreno reso pesante dalla pioggia»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si apre quest’oggi aun trittico di gare in 8 giorni per la Sannel campionato di. "Laè una squadra importante – anticipa il direttore sportivo Gabriele– che era stata data in estate per favorita alla vittoria finale. Sono, comunque, quarti in classifica e nell’ultimo turno hanno espugnato il campo della Real Cerretese. Nonfacile giocare da loro anche perché con lacaduta in questi giorni troveremo unmolto". Nelgiocano, fra gli altri, l’ex Massese Chianese e Maiorana, calciatori di grande qualità. A dicembre è arrivato anche l’attaccante ...