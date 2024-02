Calcio Eccellenza Vis Nova-Altabrianza Lotta per i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non c’è solo Sondrio-Leon nel girone B. Attenzione alla partita della pericolante Vische a Giussano riceve l’inper i. Il Muggiò non se la sta passando benissimo, è scivolato al limitare della zona playout dopo le ambizioni dell’estate e oggi in casa contro il Castelleone non avrà lo squalificato Adamoli. Nel girone A posticipa alle 17.30 il Meda che non dovrebbe avere grossi problemi contro la cenerentola Vittuone, “asfaltata” domenica scorsa dalla Calvairate (0-10). All’andata i bianconeri persero, ma il Vittuone aveva ben altro organico rispetto l’attuale. Gioca alle 15 l’Ardor che non perde da una dozzina di turni; contro la Castanese manca Marioli. Senza Varaldi in panchina la Base ospita proprio la Calvairate. Ro.San.