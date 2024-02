Calcio Dilettanti | Urbino a San Miniato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pisa 10 febbraio 2024 –– Programma ricco nei, anche se il vero protagonista rischia di essere il meteo. In Promozione gara proibitiva per l’Taccola che gioca sul campo del SanBasso, la prima della classe. Sono già quarantasette i punti per la capolista, ben ventuno in più degli ulivetesi che non hanno nulla da perdere e proveranno l’impresa. In Prima Categoria, la super capolista San Giuliano (cinquantacinque punti, nessuna sconfitta) riceve allo Stadio Comunale ‘Bui’ gli ospiti del Forcoli. Terzo posto per gli avversari ma ben diciannove punti di differenza tra le due compagini. Non sarà in panchina il mister ospite Intoccia fermato dal giudice sportivo, e Marianelli squalificato per un turno. Il Calci di mister Pagano, sesto in graduatoria, riceve la Sanromanese allo Stadio Comunale di Via Tevere. Calcesani ...