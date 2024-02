Calcio | Di Francesco | ‘sapevamo di dover lottare fino alla fine per la salvezza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024) Firenze, 11 feb. – (Adnkronos) – "Potevamo prendere altri gol ma ne potevamo fare molti di più per quello che è stato il primo tempo e l?impatto sulla gara. Abbiamo preso un uno-due che ci ha abbassato le sicurezze all?inizio. Dobbiamo essere più attenti, più lucidi". Così l'allenatore del Frosinone Eusebio Di, al microfono di Dazn, dopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. "Dobbiamo crescere molto in fase difensiva -aggiunge l'ex tecnico della Roma-. Abbiamo fatto in questa settimana diversi lavori in questa direzione, ma evidentemente non basta e dobbiamo fare qualcosa di più. Stiamo recuperando alcuni giocatori dietro anche se molti non hanno la migliore condizione ed ho tuttora diverse assenze. Per salvarci abbiamo bisogno di tutti e speriamo di recuperarli il prima possibile". "È giusto parlare con la squadra a mente fredda e ci vedremo domani. Gli devo far capire che per raggiungere determinati obbiettivi non bisogna mai calare di attenzione, pressione, di tutto. La classifica? Sapevamo diper raggiungere i nostri obiettivi. Questa squadra è stata costruita per arrivare all?obiettivo finale, che è amaggio", conclude Di.