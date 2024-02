Calcio | Bayern Tifosi per esonero Tuchel | clima teso dopo ko Leverkusen

(Di domenica 11 febbraio 2024) Muller "Non è solo una questione dell'allenatore, dobbiamo migliorare" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La sconfitta di ieri delMonaco contro i rivali delpotrebbe avere altre ripercussioni. La formazione bavarese, superata dalla squadra di Xabi Alonso per 3-0, adesso è scivolata a

Il centrale francese mancherà per diverse settimane MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Avversario della Lazio all'Olimpico il 14 febbraio, nell'andata ... (ilgiornaleditalia)

Cagliari, 10 feb. - (Adnkronos) - "Il divertimento per una squadra è importantissimo, è contagioso. Piano piano trascina tutto e diverte chi ci ... (liberoquotidiano)

Muller 'Non è solo una questione dell'allenatore, dobbiamo migliorare' MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - La sconfitta di ieri del ...Prima sul tetto del mondo, poi esonerato tra le polemiche dei tifosi. L'inizio di questo 2024 non è stato dei migliori per José Mourinho che ha perso la panchina della Roma dopo ...Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha parlato al termine della sonora sconfitta nel big match contro il Bayer Leverkusen.