Calcio | Allegri | ' 405 panchine con la Juve come Lippi? Sono contento ma dobbiamo vincere'

(Di domenica 11 febbraio 2024) Torino, 11 feb. - (Adnkronos) - "molto soddisfatto di questo traguardo, raggiungo Marcelloche ha fatto la storia delitaliano e dellantus. E poilegato a lui in modo affettivo, è una persona straordinaria". Così l'allenatore dellantus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese, gara in cui raggiungerà le 405in bianconero, eguagliando Marcello. "molto, però abbiamo una partita importante da. Le 405con lapassano in secondo piano", aggiunge