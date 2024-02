Calcio a 5 La capolista Unicusano Ternana vince in casa della Kappabi Potenza Picena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024)FUTSALFUTSAL : Luciani, Di Iorio, Nunzi, Giacomelli, Pizzo, Nikinha, Carnevali, Rossi, Gomez, Belleggia, Sgolastra, Babucci, Sbacco All. Moro.FUTSAL: Fagotti, Cesar, Almadori, Giardini, Jodas, Venarubea, Maurelli, Persichetti, De Michelis, Fanelli, Romagnoli, Corpetti All. Pellegrini. Arbitri: Cristea di Albano Laziale e Giaquinto di Ostia Lido. Reti: 2’ Jodas, 4’ Gomez (rig), 6’ Fanelli, 12’ Jodas, 15’ Romagnoli, 18’ Jodas // 1’ st Gomez, 2’ st De Michelis, 8’ st Jodas, 15’ st Giardini, 17’ st Pizzo, 18’ st Gomez. Laè battuta 4-8 contro l’. I potentini non riescono ad arginare il passo ...