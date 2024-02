Cagliari, confronto tra Ranieri e la squadra: ecco cosa si sono detti (Di domenica 11 febbraio 2024) Cagliari, confronto tra il tecnico Ranieri e la squadra dopo la sconfitta contro la Lazio: ecco cosa si sono detti Continuano a rimbalzare voci riguardo un possibile confronto tra Ranieri e la squadra dopo la sconfitta di ieri del Cagliari contro la Lazio. Alcune voci avrebbero parlato addirittura delle dimissioni del tecnico romano, subito smentite. Nel post gara l’allenatore, durante il confronto, avrebbe soltanto detto che se il problema fosse stato lui, avrebbe fatto un passo indietro. Un modo per cercare di smuovere la squadra, che comunque si è stretta attorno al mister, che ha pieno supporto anche della società, come detto da Giulini nella ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di domenica 11 febbraio 2024)tra il tecnicoe ladopo la sconfitta contro la Lazio:siContinuano a rimbalzare voci riguardo un possibiletrae ladopo la sconfitta di ieri delcontro la Lazio. Alcune voci avrebbero parlato addirittura delle dimissioni del tecnico romano, subito smentite. Nel post gara l’allenatore, durante il, avrebbe soltanto detto che se il problema fosse stato lui, avrebbe fatto un passo indietro. Un modo per cercare di smuovere la, che comunque si è stretta attorno al mister, che ha pieno supporto anche della società, come detto da Giulini nella ...

Rugby: Serie A, vittorie per Padova e Reggio Emilia Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Il dodicesimo turno della Serie A Elite Maschile si è chiuso oggi a Reggio Emilia e Padova con due nette vittorie delle formazioni di casa. Al Memo Geremia di Padova il P ... Cagliari, Ranieri furioso con la squadra: acceso confronto dopo il ko con la Lazio. Cosa è successo negli spogliatoi SERIE A - Dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio, Claudio Ranieri si è fatto sentire negli spogliatoi chiedendo alla squadra il perché di questa ... Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Il dodicesimo turno della Serie A Elite Maschile si è chiuso oggi a Reggio Emilia e Padova con due nette vittorie delle formazioni di casa. Al Memo Geremia di Padova il P ...SERIE A - Dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio, Claudio Ranieri si è fatto sentire negli spogliatoi chiedendo alla squadra il perché di questa ...

" La sconfitta del Cagliari per mano della Lazio, che si è imposta alla Unipol Domus per 3-1, ha scosso la squadra allenata da Ranieri e in primis il tecnico che, secondo quanto riportato ...