Cade dal cavalcavia per dieci metri mentre tenta di attraversare la strada

(Di domenica 11 febbraio 2024) Camerino (Macerata), 11 febbraio 2024 - Parcheggia l'auto con il motore acceso vicino ad un, nei pressi di un distributore in un'area di servizio ubicata nel senso opposto di marcia, e poi precipita dad'altezza neltivo dientrambe le corsie. È accaduto all'alba di ieri sulla Ss77 in località Valdiea di Camerino (Macerata). Ferito nell'incidente un 60enne di Osimo che è stato soccorso nell'immediatezza del fatto da poliziotti del distaccamento della Poliziale di Camerino che con il loro intervento hanno contribuito a salvargli la vita. Auto contro scooter: donna di 44 anni muore sul colpo Gli agenti stavano rientrando dal turno di notte, hanno visto l'auto ferma con il motore acceso e hanno capito che era successo qualcosa di grave. I ...

Valdiea di Camerino (Macerata): gli agenti stavano rientrando dal turno di notte, hanno visto l'auto ferma con il motore acceso e hanno capito che era successo qualcosa di grave. Hanno salvato la vita ...