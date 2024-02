Busto Arsizio-Casalmaggiore oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tutto pronto per Uyba-Trasportipesanti, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Serie A1di. Le farfalle di Juan Cichello, dopo la netta sconfitta incassata contro Vallefoglia, tornano sul campo di casa per conquistare punti importanti e difendere la decima posizione. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione di Lorenzo Pintus, undicesima in classifica, che vuole sfruttare l’ottimo momento di forma per salire ancora dopo lo splendido successo contro Firenze. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 11 febbraio all’E-Work Arena di. Di seguito, le ...