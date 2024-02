Buffon | “Ho fatto parecchi errori | quello di cui vado meno orgoglioso è il diploma comprato a 18 anni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) In un’intervista nel corso della manifestazione ‘Campioni sotto le stelle‘ a Biella, Gianluigiha rivelato un errore commesso nella sua vita: “Hotante scelte sbagliate, specialmente quand’ero giovane. La cosa di cuifiero è essermiila 18. Col senno di poi non lo rifarei perché io non sono mai stato uno da scorciatoie“. L’ex portiere ha poi parlato della sua lunga esperienza alla Juventus: “Ho tanti ricordi bellissimi. Quell’ambiente ha mandato a soqquadro le mie certezze e, una volta che l’homio, non mi ha più mollato. Champions League? Vincerla sarebbe stato come chiudere il cerchio, ma non rappresenta una ferita per me. Mi dispiace solo per il mondo Juve che la sogna da 30 ...