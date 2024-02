Brucia magazzino di logistica Da accertare la causa e i danni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Incendio a Novate intorno alle 19. Nessuna persona coinvolta, a prendere fuoco è stato un capannone in zona Vialba. Poche fiamme e tanto fumo, complice anche la pioggia, tra via Fratelli Rosselli e via Vialba, nella zona di Novate più vicina a Milano. Nel complesso di capannoni, in cui ci sono quattro o cinque ditte, uno di questi ha preso fuoco, sembra undi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e un’ambulanza della Sos Novate. Proseguono ora i controlli da parte dei pompieri per confermare che il capannone fosse vuoto. Successivi controlli permetteranno di quantificare ie capire l’origine dell’incendio.Da.Fa.