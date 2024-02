Bregnano | finisce fuori strada con l' auto | in ospedale una donna di 77 anni

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – E’ stato probabilmente un malore della conducente, unadi 77, a causare l’incidente avvenuto oggi poco dopo le 15 a, in via Milano all’altezza dell’incrocio con via Libero Grassi. L’, una Ford Ka, è uscita dimentre percorreva un tratto rettilineo, ribaltandosi su un lato e distruggendosi nella parte anteriore e sulla fiancata destra. All’interno la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo, ed è stata liberata dai vigili del fuoco, intervenuti assieme ai soccorritori del 118. Laè stata trasportata inin codice giallo. Sul posto anche i carabinieri ma, davanti alla dinamica alla perdita di controllo dell’su un tratto didritto, ...

