Bonus genitori separati | dal 12 febbraio al via le domande | ecco tutte le info utili

(Di domenica 11 febbraio 2024) In un contesto ancora segnato dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, una nuova misura di sostegno si pone come punto di riferimento per io divorziati che hanno affrontato la mancata ricezione, in tutto o in parte, dell'assegno di mantenimento. L'articolo .

Al Tribunale di Torino sono preoccupati. Non da una imprevista impennata dei reati. A togliere il sonno è un concorso pubblico, quello per l’assunzione di 4.500 ...Stasera il Bonus speciale dedicato ad Amadeus. I punteggi dei cantanti in gara al Festival 2024 in tempo reale ...Via alle domande dal 12 febbraio per genitori separati o divorziati. Ecco tutte le info su requisiti e come fare domanda.