Bonucci | rissa con il preparatore dei portieri dell’Alanyaspor

In occasione della venticinquesima giornata del campionato turco il Fenerbahce ha ospitato l’Alanyaspor, squadra ...Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sulla Juventus in ‘crisi’. Le parole In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha spiegato qual è la sua posizione in merito a u ...La gioia del gol, la per esultare e poi la lunga attesa per un controllo al Var. Questo è successo a Giorgio Scalvini in Genoa-Atalanta dopo che ...