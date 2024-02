Bomba day a San Marino | l' ordigno bellico è stato fatto brillare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) San, 11 febbraio 2024 - L'ultimo atto del "day" a Sansi è consumato attorno alle 12.15. In un'area calachiva di San Giovanni, i genieri dell'Esercito, provenienti dal reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, hanno- dopo un breve countdown - l'rinvenuto in via Rancaglia, a Serravalle, durante i lavori nell'impianto sportivo. Si trattava di unad’aereo del peso complessivo di circa 104 kg e 30 kg di tritolo, risalente alla Seconda guerra mondiale. Un migliaio le persone 'evacuate' che a partire dalle 7 hanno dovuto lasciare le loro case per farvi ritorno qualche ora dopo. Per limitare l’area di evacuazione, e ridurre i disagi alla popolazione, è stata realizzata dai genieri dell’esercito ...