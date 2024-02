Bologna-Lecce | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ile isudi, match valido per la ventiquattresima giornata di. Da una parte i rossoblù che si sono rimessi in marcia in ottica quarto posto, dall’altra i salentini che cercano punti salvezza e fin qui hanno giocato un campionato di alto livello, soprattutto però in casa. Chi la spunterà? Allo stadio Dall’Ara si parte alle ore 15 di domenica 11 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini. SportFace.

Il progetto delle seconde squadre ha da sempre trovato scetticismo in Italia con solo Juventus e Atalanta da quest'anno che hanno iniziato il progetto e che stanno cercando di lanciare ...Il Bologna si prepara per la prossima partita con il Lecce. Orsolini potrebbe tornare titolare, mentre Skorupski sarà confermato in porta nonostante un errore nell'ultima partita. Motta si fida dei su ...La formazione che l’allenatore ha provato in vista del match di oggi. Anche Mandragora in mediana, mentre Arthur punta tutto su Bologna.