Bologna Lecce LIVE 3-0 | Orsolini fa doppietta

(Di domenica 11 febbraio 2024), match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilinizia subito bene, trovando il vantaggio con Beukema, che risolve in rete su una mischia nell’area del. I salentini dopo il gol preso non sembrano riuscire ad imbastire una risposta al gioco della squadra di Thiago Motta, che mantiene il controllo della partita saldamente in mano. Ilperò attorno al 20? si fa vedere in avanti, prima con Kaba di testa, con l’ottima risposta di Skorupski, poi con Krstovic che recupera palla su un errore di ...

Si sono appena conclusi i primi tempi delle due partite di Serie A iniziate alle ore 15. Il Bologna va a riposo con il risultato di 2 a 0 ai danni del Lecce grazie alle firme di Beukema e Orsolini, me ...Il Lecce è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questa stagione di Serie A (sette), allargando il dato ai maggiori cinque campionati europei 2023/24, solo Paris Saint-Germain (10), ...Bologna e Lecce scendono in campo oggi allo Stadio Dall`Ara per la 23esima giornata di Serie A, con in palio punti pesanti sia per la zona Europa che per la salvezza..