Bologna formato Champions | Lecce travolto 4-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Ildomina contro ile risponde alla Fiorentina a pochi giorni dallo scontro diretto del Dall’Ara. Finisce 4-0 per la squadra di Thiago Motta, in gol due volte per tempo: la sblocca Beukema, poi c’è la doppietta di Orsolini e infine il poker calato dal neo arrivato Odgaard. Non pervenuto il, che compie un notevole passo indietro rispetto alla vittoria conquistata una settimana fa proprio contro la Fiorentina. Le scelte di Motta e D’Aversa Motta rilancia dal 1’ sia Orsolini che Saelemaekers, completa il tridente d’attacco l’intoccabile Zirkzee. A centrocampo Fabbian vince il ballottaggio con Moro per sostituire lo squalificato Aebischer, al suo fianco ancora Ferguson e Freuler. Confermata in blocco la difesa: Posch e Kristiansen sono i laterali, Calafiori e Beukema i ...