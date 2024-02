Bologna | che poker al Lecce | Orsolini | doppietta da sogno Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Travolgente vittoria delper 4-0 sul malcapitato, in una gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Un risultato che rilancia le ambizionidel, che scavalca di nuovo la Roma (sconfitta sabato sera 4-2 in casa dalla capolista Inter) e si riporta al quarto posto con 39 punti alla pari dell'Atalanta impegnata alle 18 in casa del Genoa. Prosegue invece il momento difficile del, la squadra di D'Aversa incamera la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite anche se resta ancora a +5 sulla zona retrocessione. Due gol per tempo per la squadra di Thiago Motta, che sblocca il risultato dopo appena 5' con Beukema in mischia su azione di calcio d'angolo. Il raddoppio porta la firma al 27' di, che supera tra le gambe Falcone con un destro ...