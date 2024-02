Bologna a valanga sul Lecce! Quattro gol e zona Champions League vicina

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)-Lecce è terminata con il punteggio di 4-0. Successo fondamentale per la squadra di Thiago Motta, che si avalla-Lecce, sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. è finita con il punteggio di 4-0. Balzo per i rossoblù in piena corsa per un posto nella prossima. Gli emiliani indirizzano la gara già in avvio di primo tempo: l’1-0 arriva al 5? con Beukema che ribadisce in rete una corta respinta di falcone arrivata su una bella conclusione di Zirkzee. Il Lecce non sta a guardare e sfiora il pareggio prima con Kaba al 18? e poi con Krstovic al 19?. Ma è un fuoco di paglia: al 27? arriva il raddoppio dei padroni di casa con Orsolini, abile a ...