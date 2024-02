Bolle | le foibe | i fischi e la sparata di Ghali | la finale di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Neldei record e dei bruttia Gelier, tra tanta musica uptempo e poche ballad, tra tante gag di cui almeno una venuta decisamente male come il ballo del qua qua di John Travolta, con il Fantache impazza tra fiori regalati ai Maestri d'orchestra, baci in platea a Mara Venier e ringraziamenti alla mamma, anche il Televoto impazzisce. A tal punto da indurre Amadeus/Belzebù, come lo ha ribattezzato all'inizio della settimana Fiorello, a rassicurare sul fatto che tutto sarebbe tornato presto a posto (anche se i problemi continuano a lungo, secondo gli utenti di X). Ad Amadeus è toccato anche redarguire il pubblico dell'Ariston tornato aare e rumoreggiare dopo la lettura della prima classifica parziale, proprio come dopo la vittoria di Geolier nella serata dei duetti. «È giusto: è come essere ...