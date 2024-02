Blacks Occhio alla difesa di Fabriano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Casa dolce casa. Iritornano al PalaCattani dopo due settimane lontano da Faenza e trovano per l’ennesima volta un avversario in ottima forma. Alle 18 arriverà infatti la Ristopro, in serie positiva da cinque partite e imbattuta da quando a metà gennaio ha affidato la panchina ad Andrea Niccolai. Una cavalcata che le ha permesso di agganciare San Severo al quinto posto.aveva bisogno di una ‘scossa’ per riprendere la marcia, avendo un roster di grandissimo livello e con molti giocatori di categoria. Oltre ai senatori Stanic, uno dei migliori play della B da molti anni, e la guardia tiratrice Centanni, giocatore da 16.5 punti di media, anche Negri ha iniziato a segnare con continuità dopo una prima parte di stagione in cui ha convissuto con problemi fisici. Anche sotto canestro non mancano qualità e solidità con ...