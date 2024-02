Biscotti cremosi alle mele | sono buonissimi! Li prepari in 1 minuto

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 11 febbraio 2024) Quando ho voglia di dolcetti alla frutta preparo sempre dei. La ricetta di questifatti in casa è molto facile e veloce da fare. Con questi dolcetti anche i bambini cominceranno a mangiare lesenza nessuna fatica inoltre piacciono anche ai grandi. Li preparo in pochi minuti e per scoprire tutti i passaggi, chemolto intuitivi, basta leggere qui sotto.: ingredienti e preparazione. Come detto sopra, realizzare questi dolci è davvero facilissimo e anche veloce. Praticamente può prepararli anche chi non è bravissimo in cucina. Inoltre alla fine della pagina si può guardare il video tutorial della ricetta per non perdersi nemmeno un ...