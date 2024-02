Biden | no operazione Rafah senza tutele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il presidente Usa,, ha esortato Netanyahu "a garantire la sicurezza alla popolazione di", prima di un'militare. Così la Casa Bianca, riferendo della telefonata tra i due leader.e Netanyahu hanno parlato degli sforzi in atto per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas.ha messo in evidenza "la necessità di capitalizzare i progressi fatti nelle trattative per assicurare il rilascio di tutti" e ha chiesto "passi urgenti per l'assistenza umanitaria ai civili innocenti".