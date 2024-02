“Biden troppo vecchio” | sondaggio boccia presidente Usa

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) –choc per Joe. Secondo una rilevazione condotta da Abc News/Ipsos, l’86% degli interpellati ritiene che ildegli Stati Uniti, 81 anni, siaper un secondo mandato in vista delle elezioni 2024. Questa cifra comprende anche il 59% di interpellati che pensano che anche Donald Trump siacon i suoi 77 anni per tornare alla Casa Bianca. Ilè stato condotto il 9 e 10 febbraio, dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur sui documenti classificati trovati incustoditi nelle residenze di, nel quale parla di una “memoria significativamente deteriorata” per il. “La nostra indagine ha scoperto prove che ilvolontariamente conservò materiale classificato dopo la sua vice presidenza quando era un privato cittadino”, ha scritto Hu nel rapporto, descrivendo il numero 1 della Casa Bianca come “un uomo anziano, disponibile e ben disposto, con problemi di memoria”. Hu ha evidenziato di aver verificato che, durante il suo colloquio di 5 ore lo scorso ottobre con il, la sua memoria ha “significative limitazioni”. “La mia memoria è buona” e se ci sono stati eventuali errori, in passato, era perché ”ero nel bel mezzo di una crisi internazionale”, ha dettoa stretto giro, cercando di limitare i danni in vista delle elezioni. Oggi il nuovo colpo. L'articolo proviene da Italia Sera.