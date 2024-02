Biathlon | quando le prossime gare dei Mondiali? Orari settimana 13-18 febbraio | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) I2024 disono in corso di svolgimento a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, e si concluderanno domenica 18: dopo aver assegnato i titoli nella staffetta mista (quartetti), nelle sprint e nelle pursuit, si continuerà con la distribuzione di titoli iridati e medaglie. Nella seconda, infatti, ci sarà spazio per le altre 7: martedì 13 e mercoledì 14 sono previste le individuali, giovedì 15 ci sarà la staffetta mista a coppie, sabato 17 toccherà alle staffette di genere (femminile e maschile), e domenica 18 si chiuderà con le mass start. Guarda idisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese La diretta tv dei2024 disarà fruibile su Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, ...