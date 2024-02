Biathlon | Mondiali Nove Mesto 2024 L’inseguimento maschile è la chimera degli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ididina Morave offrono, oggi, un appuntamento doppio. L’11 febbraio è difatti la giornata dedicata agli inseguimenti. Entrambi i sessi saranno della partita. Le donne si cimenteranno sulla neve con la luce naturale, mentre la competizionesi disputerà nel tardo pomeriggio. La gara conferirà titolo iridato per la XXII volta. Aggiunta al calendario deidall’edizione 1997, ha vissuto anche una “prova extra”. Nel marzo 1998, quando il pursuit non aveva ancora dignità olimpica, si optò per dare valenza mondiale aldella tappa di Coppa del Mondo di Pokljuka, che ha quindi in tutto e per tutto conferito medaglie iridate. Si vedrà quale potrà essere il futuro del format, da tempo messo in discussione. In ...