Biathlon | Mondiali Nove Mesto 2024 L’inseguimento femminile è “La” gara di Dorothea Wierer

(Di domenica 11 febbraio 2024) Domenica 11 febbraio, il programma deididina Morave prevede la bellezza di due gare. È, infatti, il momento degli inseguimenti. La giornata sarà aperta da quello, che avrà inizio nel primo pomeriggio. Gli uomini scenderanno invece in pista poche ore dopo, quando le tenebre saranno già calate sull’impianto moravo. Il format assegnerà il proprio XXII titolo iridato, essendo stato inserito nel calendario deia partire dall’edizione 1997. Inoltre, nel marzo del 1998, il pursuit della tappa di Coppa del Mondo di Pokljuka ebbe valenza iridata. All’epoca, la competizione non faceva ancora parte della famiglia olimpica, ma si decise di avere comunque una prova in cui conferire medaglie, seppur di altra fattura. Come nota storica, bisogna ...

